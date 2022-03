»Medtem ko čakamo, da ruski predsednik Vladimir Putin konča vojno, nadaljujemo s sankcijami in se pripravljamo na zaseg premoženja ruskih oligarhov v vrednosti 140 milijonov evrov,« je v petek zvečer sporočil italijanski zunanji minister Luigi Di Maio.

Namesto kartic gotovina iz sefa

Pri tem je dodal, da si vlada prizadeva zmanjšati odvisnost Italije od uvoza ruskega plina. Ta teden je namreč Di Maio obiskal Alžirijo, s katero namera razširiti energetsko partnerstvo.

EU je po ruskem vdoru v Ukrajino že uvedla sankcije proti mnogim ruskim oligarhom, ki so tesno povezani s Putinom. Po poročanju britanskega BBC pa so bili nekateri od njih šokirani, ko so ugotovili, da njihove debetne kartice ne delujejo več in se morajo sedaj zanašati na uporabo gotovine iz sefov.

Francoski organi so v okviru sankcij proti Rusiji v četrtek zasegli megajahto Amore Vero v lasti direktorja ruskega energetskega podjetja Rosneft Igorja Sečina.

Italijanska policija pa je danes v pristanišču severozahodnega mesta Sanremo zasegla megajahto Lena. Gre za 52-metrsko jahto, katere vrednost je ocenjena na 45 milijonov evrov in je v lasti ruskega energetskega in infrastrukturnega mogotca Genadija Timčenka. Italijanski mediji so sporočili, da je bil kapitan jahte obveščen o zaplembi.