Kot je v predvolilnem nagovoru članom stranke na petem rednem kongresu Levice izpostavil Mesec, skušajo s stranko v zadnjih osmih letih, odkar so prestopili parlamentarni prag, biti »vsaj obliž na rane, ki nam jih zadeva čas«.

Prepričan je, da je Levica v tem času pripomogla, da so bile apokalipse, ki se verižijo okoli nas, malo bolj znosne in so nas zadele manj, kot bi nas lahko. Ob tem je Mesec izpostavil nekaj dosežkov, ki jih je stranka dosegla. Kot pravi, je bila Levica osem let na strani zaposlenih, študentov, upokojencev in brezposelnih. Med drugim je izpostavil dvig minimalne plače, dvig pokojnin in socialne pomoči ter nedeljsko zaprtje trgovin.

Med dosežki iztekajočega se mandata je Mesec v nadaljevanju izpostavil še zavzemanje za žrtve varčevalnih ukrepov, boj proti hujskaštvu proti manjšinam in ranljivim in zavzemanje za zeleno politiko.