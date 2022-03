Tonin se je v svojem govoru po potrditvi programa ozrl na zadnji dve leti mandata, na epidemijo in vojno v Ukrajini. Ponovil je, da je moralna dolžnost Slovenije, da Ukrajini pomaga, dolžnost Slovenije in Evrope pa, da Ukrajincem da upanje z evropsko perspektivo.

Nanizal je nekaj dosežkov aktualnega mandata in izpostavil nekaj poudarkov volilnega programa, ki so ga potrdili danes, med drugim premik od državnega k vsem dostopnemu javnemu zdravstvu. Izpostavil je, da ima NSi dober program in ekipo, potrebujejo pa še samozavest.

Dolžni opozoriti na program Levice Dotaknil se je tudi njihovih kritik Levice. Kot je pojasnil, so bili v tej kritiki tako odločni, ker se je prvič izkazala možnost, da bodo del vlade. »Dolžni smo bili opozoriti na njihov program,« je dejal in ocenil, da je ta neustaven in škodljiv za prihodnji razvoj Slovenije in vse prihodnje investicije. Dejal je, da ima Levica v programu nacionalizacijo. »Proti temu se moramo najostreje boriti. Ena nacionalizacija je bila absolutno dovolj,« je dodal. »Oni bodo jemali,« pa je povzel drugo »nevarnost«. »Povedali so nam, da bodo, če bodo na oblasti, spreminjali zakon o dohodnini, ki ga zdaj sprejema koalicija,« je izpostavil. Ob tem pa dodal, da so v NSi dobili skoraj 25.000 podpisov v podporo temu zakonu.