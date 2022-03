Jerneja Brecl (100,6, 119,5 m) je deveta, 11. Špela Rogelj (98,8, 122 m), 15. Maja Vtič (95,2, 117 m), v finale pa se ni uvrstila Katra Komar (61,1, 105,5 m), ki je končala na 32. mestu.

Mladinske svetovne prvakinje

Slovenske smučarske skakalke Jerneja Repinc Zupančič, Lara Logar, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na srednji skakalnici v Zakopanah osvojile naslov ekipnih mladinskih svetovnih prvakinj. 104,5 točke so zaostale Japonke, Nemke na tretjem mestu pa 123,5 točke. Po Kanderstegu 2018 je to drugi ekipni naslov mladih slovenskih skakalk, v Švici so bile v ekipi Jerneja Brecl, Nika Križnar, Katra Komar in Ema Klinec.