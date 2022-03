Miradolijeva je Franciji na progi Silvano Beltrametti prismučala prvo žensko superveleslalomsko zmago po 18 letih, ko je Carole Montillet 1. februarja 2004 zmagala v Haus im Ennstalu.

Njen rojak Alexis Pinturault je 13. marca pred osmimi leti prav v Lenzerheideju kot zadnji Francoz zmagal na superveleslalomu v svetovnem pokalu. To je sicer 24 ženska francoska superveleslalomska zmaga v svetovnem pokalu.

Miradolijeva iz gorskega letovišča Flaine, ki bo 10. marca dopolnila 28 let starosti, je nastopila na svoji 127 tekmi v svetovnem pokalu. V Švico je pripotovala z 18 uvrstitvami v najboljšo deseterico, a pred današnjo tekmo še nikoli poprej ni bila med najboljšimi tremi. Njen najboljši dosežek je bil peto mesto na superveleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu leta 2019.

Ena najbolj zahtevnih tekem

Že uvod v današnjo tekmo je pokazal, da bo šlo za eno najbolj zahtevnih superveleslalomskih ženskih tekem. Po vrsti so odstopile prve tri na startu Avstrijke Mirjam Pucner, Ariane Rädler in Tamara Tipler. Prva, ki je prevozila progo od starta do cilja, je bila četrta na startu Francozinja Tessa Worley, ki je takoj po radijski povezavi iz cilja Miradolijevi dala koristne informacije. Vsega skupaj superveleslaloma ni končalo 14 tekmovalk.

Tudi po Worleyjevi so imele tekmovalke precejšnje težave. Šele Miradolijeva s startno številko osem je prehitela rojakinjo in za kar 1,37 sekunde popravila njen čas. Miradolijeva se je daleč najbolje znašla na zahtevnem terenu in sila zaviti skorajda veleslalomski postavitvi, polni pasti, ki jo je začrtal Mauro Pini, švicarski trener slovaške šampionke Petre Vlhove. Ta je bila komaj 18.