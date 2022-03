Johnson, ki je sicer igral s položaja rezervnega igralca, je prikazal svojo najboljšo košarko v karieri, njegov končni točkovni izkupiček se je ustavil pri 38 točkah, kar je v največ v karieri. Bil je izjemen z razdalje, dosegel je kar devet trojk v 12 poskusih.

Priložnost za odločilno šesto trojko v zadnji četrtini se je Johnsonu ponudila, ko je Alec Burks zgrešil svoj drugi prosti met, izid je bil tako 114:112 za goste. Takrat je Johnson svojo veliko noč zaključil s svojim najboljšim metom in zadel trojko z velike razdalje po podaji Cama Payna.

Phoenis je še izboljšal svoje razmerje zmag in porazov, ki znaša 51-12 za vodilno mesto v zahodni konferenci in v ligi NBA.

Harden s 25 točkami

V vzhodnem delu prvenstva so košarkarji Philadelphie 76ers ubranili drugo pozicijo (39-23) ter svoj zmagoviti niz podaljšali na pet tekem. Tudi s pomočjo Tyreseja Maxeyja, ki je za zmago nad Cleveland Cavaliers s 125:119 dosegel 33 točk. Philadelphia je po zaspanem začetku že zaostajala 21 točk.

V vrstah Phiadelphie se je odlično počuti James Harden, ki je tokrat prispeval 25 točk ter 11 asistenc. Joel Embiid je dodal 22 točk.

Grk Giannis Antetokounmpo je dosegel 34 točk in 16 skokov za zmago Milwaukee Bucks, ki so v drugem dvoboju težke kategorije vzhodne konference premagali Chicago Bulls s 118:112. Branilci naslova iz Milwaukeeja in Chicago si delita enako razmerja zmag in porazov 39-25. Biki so na začetku četrte četrtine vodili za osem točk, a v zaključnih trenutkih obračuna niso bili kos Milwaukeeju.