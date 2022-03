Izstrelitev je potrdil tudi japonski obrambni minister Nobuo Kiši in dodal, da je raketa letela na višini približno 550 kilometrov in preletela razdaljo 300 kilometrov. Opozoril je, da letošnji pogosti severnokorejski preizkusi orožja predstavljajo grožnjo celotni regiji in so popolnoma nesprejemljivi.

Po mnenju analitikov je Pjongjang z izstrelitvijo, ki jo je izvedel štiri dni pred predsedniškimi volitvami v Južni Koreji, želel izraziti svoje nezadovoljstvo z odhajajočim predsednikom Moon Jae Inom, ki je posredoval pri Kimovem prvem vrhu z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

»Zdi se, da Kim čuti, da Moon po propadu vrha v Hanoju ni storil dovolj,« je dejal raziskovalec severnokorejskih študij Ahn Chan Il. Pjongjang pa se je posledično odločil, da bo dal prednost svoji vojaški agendi, ne glede na to, kaj misli Južna Koreja, je dodal.