Pogoj PCT, tako za zaposlene kot obiskovalce, bo še naprej v veljavi v avstrijskih domovih za starejše in bolnišnicah. Omenjeni pogoj že od 19. februarja velja za vstop v Avstrijo.

V določenih primerih so ponekod še naprej obvezne ali priporočene zaščitne maske tipa FFP2. Te ostajajo obvezne za območja z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, kot so domovi za starejše, bolnišnice, javni potniški promet, prodajalne z osnovnimi življenjskimi potrebščinami ter lekarne, banke in pošte. Za vse ostale zaprte prostore velja priporočilo za zaščito masko tipa FFP2. Na Dunaju so tovrstne maske še naprej obvezne v vseh trgovinah.