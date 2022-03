Mediji v Rusiji že od prejšnjega tedna v svojih poročilih o vojni v Ukrajini ne smejo uporabljati izrazov napad, invazija ali napoved vojne. Moskva namreč vojno označuje kot posebno vojaško operacijo.

Da bi sprememba zakona, ki ga je danes potrdila duma, zatem pa še svet federacij, stopila v veljavo, je manjkal še podpis ruskega predsednika Putina. Kot so objavili na spletni strani Kremlja, je Putin omenjeni zakon nocoj podpisal, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Po zakonu je lahko vsak, ki širi »lažne informacije« o ruskih oboroženih silah, obsojen na do 15 let zapora.

Glede na spremembe zakona so kaznivi širjenje domnevnih lažnih novic o ruski vojski, diskreditacija sil in pozivi k uvajanju sankcij proti Rusiji.

Putin je tako danes podpisal tudi zakon, ki kaznuje tiste, ki javno »žalijo« rusko vojsko. Prav tako je podpisal zakon, ki uvaja kazni za tiste, ki pozivajo k sankcijam, ki omejujejo pravice ruskih državljanov, so še sporočili iz Kremlja.

Sprememba zakona zbuja strah, da bodo v Rusiji še dodatno omejili poročanje preostalih neodvisnih medijev v državi. Ruske oblasti so v preteklih dneh že blokirale več kritičnih medijev, med drugim pa je nehal delovati do Kremlja kritičen radio Eho Moskve.

BBC začasno prekinja delo vseh svojih novinarjev v Rusiji

»Zaradi zakonodaje, ki jo je danes sprejela ruska duma, britanski BBC začasno prekinja delo vseh svojih novinarjev v Rusiji«, je danes sporočil direktor BBC Tim Davie. Dodal je, da nova zakonodaja, ki določa visoke kazni za širjenje domnevnih lažnih informacij o ruskih vojaških silah, kriminalizira neodvisno novinarstvo. Ukrepa tudi avstrijska ORF.

»Ne preostane nam drugega, kot da začasno prekinemo delo vseh novinarjev BBC News in njihovega podpornega osebja v Ruski federaciji, dokler ne ocenimo vseh posledic tega neželenega dogodka,« je po poročanju BBC dejal Davie. Dodal je, da bo medij še naprej objavljal novice v ruščini zunaj Rusije.

Poudaril je še, da je zanje najpomembnejša varnost zaposlenih, zato jih ne želi izpostavljati tveganju kazenskega pregona samo zato, ker opravljajo svoje delo. Vsem novinarjem se je zahvalil za njihov pogum, odločnost in strokovnost. »Naši novinarji v Ukrajini in po svetu bodo še naprej poročali o invaziji na Ukrajino,« je še poudaril Davie.

Na odločitev ruske dume se je danes odzvala tudi avstrijska javna radiotelevizija ORF. Zaenkrat se nazaj na Dunaj začasno vrača njihova dopisnica Miriam Beller, položaj pa bodo še naprej redno preverjali in se po potrebi odločili za nadaljnje ukrepe, so pri ORF potrdili za avstrijsko tiskovno agencijo APA. Vodja dopisništva Paul Krisai in Carola Schneider ostajata v Moskvi.

»Varnost dopisnic in dopisnikov ORF ter njihovih ekip je za nas vedno najvišja zapoved,« so še dodali v javni medijski hiši in izpostavili, da je njihov cilj zagotoviti kakovostno poročanje iz Rusije pod danimi pogoji.

Spodnji dom ruskega parlamenta je danes sprejel zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje domnevnih lažnih informacij o ruskih vojaških silah. Kršiteljem grozijo denarne kazni in do 15 let zapora. Sprememba zakona zbuja bojazen, da bodo v Rusiji še dodatno omejili poročanje preostalih neodvisnih medijev v državi.