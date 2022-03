Deveta največja jedrska elektrarna

Jedrska elektrarna v ukrajinski Zaporižji je največja v Evropi in deveta največja na svetu. Ima šest reaktorjev s skupno izhodno močjo 5700 megavatov električne energije. Jedrska elektrarna Krško, za primerjavo, ima en reaktor z izhodno močjo 696 megavatov in je po tem kazalniku 169. od skupno 179 jedrskih elektrarn na svetu. Pet reaktorjev elektrarne v Zaporižji so zagnali v sovjetskih časih med letoma 1985 in 1989, šestega pa že v samostojni Ukrajini leta 1995 (Krško polno obratuje od leta 1983). Štirim reaktorjem v Zaporižji so z modernizacijo podaljšali življenjsko dobo do obdobja 2027–2031.

Ukrajina ima štiri delujoče jedrske elektrarne s skupaj petnajstimi reaktorji. Od nesreče na enem od štirih reaktorjev leta 1986 je zaprta elektrarna v Černobilu. Ostali trije so po nesreči delovali, a so jih postopno ugasnili do leta 2000.