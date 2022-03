Medtem ko prva tekma v letu 2022 za Mariborčane ni bila uspešna, saj so v Stožicah z minimalnim izidom izgubili z Olimpijo (0:1), so lahko toliko bolj zadovoljni z nadaljevanjem. Po porazu v Ljubljani so na lestvici za dve točki zaostajali za Koprčani, Olimpija je bila s tekmo manj dve točki za njimi, le slabe tri tedne pozneje pa imajo pred obema ekipama kar šest točk prednosti. V odlični strelski formi je Ognjen Mudrinski, ki jih je od osmih mariborskih golov na zadnjih treh tekmah dosegel pet.

Koprčani so do četrtkovega derbija po zmagi nad Celjem v gosteh na svoji prvi letošnji tekmi doma izgubili z Domžalami, minulo nedeljo pa so z Olimpijo igrali neodločeno. Nič kaj uspešnejši po zmagi nad Mariborčani niso bili zeleno-beli, ki so v zaostali tekmi 19. kroga izgubili z Domžalami, v gosteh so premagali Tabor iz Sežane, neodločeno pa so ob tekmi s Koprom v četrtek igrali še z Bravom.

»Nismo še na tisti ravni, na kateri želimo biti, a moramo biti zadovoljni, da pridemo iz take tekme, kot je bila v Kopru, kot zmagovalci. To se včasih ni dogajalo, zato me veseli, da smo v težkih trenutkih, ko je Koper pritiskal, pokazali pravi značaj ekipe. Vse bolj je opazno, da rastemo kot ekipa,« je tekmo v Kopru komentiral mariborski trener Radovan Karanović, ki je seveda zadovoljen tudi s pogledom na lestvico. »Z motivacijskega vidika nam to ogromno pomeni. Utrdili smo se na prvem mestu, ob takem izhodišču je lažje delati, a moramo nadaljevati z enako osredotočenostjo. Prvenstvo niti približno še ni odločeno, boj za naslov prvaka je odprt. Imamo nekaj igralcev, ki trenutno niso v pravi formi. Nekatere zadeve moramo še popraviti in ob spoznanju, da vedno izhajamo najprej iz lastnih zadev, bo to naš naslednji cilj,« pravi Karanović.

Dejstvo je, da imajo Mariborčani veliko manj težav kot Koprčani in predvsem Ljubljančani. Medtem ko koprska igra niti ni tako problematična (z malo sreče bi minulo nedeljo v Stožicah lahko prišli do zmage, v četrtek pa Mariboru odvzeli vsaj točko, če bi v peti minuti sodnikovega dodatka Andrej Kotnik s strelom z glavo namesto vratnice zatresel nasprotnikovo mrežo), je drugačna situacija v ljubljanskem taboru. Vse slabosti v igri Olimpije pod vodstvom trenerja Dina Skenderja so prišle na dan tudi na mestnem derbiju v Spodnji Šiški, ko so znova razočarali z igro – z igro, ki je ni. Na klopi so spet obsedeli nekateri mlajši igralci, ki bi morali biti prihodnost Olimpije. Svit Sešlar, Marcel Ratnik, tudi Michael Pavlović, tekme ni začel osmoljenec Almedin Ziljkić, zimske okrepitve pa v glavnem spet niso upravičile nakupa. Vprašanje je, koliko časa bo še trajalo potrpljenje navijačev.

Do velike in pomembne zmage so v sredo prišli aktualni prvaki, nogometaši Mure, ki so po porazu z Radomljami v razburljivi tekmi z drugim zadetkom Tomija Horvata v 81. minuti le strli odpor Celja (3:2). Več so si od gostovanja v Kidričevem obetali Domžalčani, brez golov pa se je končala tekma med Radomljami in Taborom.

Na današnjih dveh tekmah naj bi bilo zanimiveje v Domžalah, kamor prihaja Mura. Nove zmage se nadejajo Celjani doma proti Radomljam, a ne smemo pozabiti, da so Radomlje v letu 2022 obe dozdajšnji gostujoči tekmi dobile. Jutri bo derbi v Ljudskem vrtu, kjer bo Bravo skušal priti vsaj do točke, kar mu je v prvem delu sezone tudi že uspelo. Koper in Olimpija bosta morala, če želita držati priključek z vijoličastimi, vpisati vse tri točke. Vsaj na papirju lažje delo čaka Ljubljančane, ki bodo gostili zadnjeuvrščeni Aluminij, Koprčani pa bodo v primorskem obračunu gostovali v Sežani.

Pari 25. kroga, danes ob 15. uri: Celje – Radomlje, ob 17:30: Domžale – Mura, jutri ob 15. uri: Tabor Sežana – Koper, ob 17.30: Maribor – Bravo, ob 20.15: Olimpija – Aluminij.