Protestna ljudska skupščina, ki se je oblikovala ob robu petkovih protestov, je že pred današnjim protestom v sporočilu za javnost kot očiten primer političnega izkoriščanja vojne v Ukrajini navedla shod, ki je v sredo potekal na Kongresnem trgu.

»Protivojni shodi so po celem svetu v domeni civilne družbe in prebivalstva, samo v Sloveniji se ga je lotil organizirati predsednik vlade, ki že dve leti aktivno preprečuje vse javne shode in proteste, kar očitno kaže na degutantno nabiranje predvolilnih političnih točk,« so izpostavili petkovi protestniki. Obenem se sprašujejo, kdo je plačal stroške organizacije shoda za Ukrajino. Na protestu so tako pozvali medije, da se poglobijo v razkrivanje ozadja shoda in predstavijo zbrane ugotovitve javnosti.

Protestniki so tudi opozorili na trenutno dogajanje na Radioteleviziji (RTV) Slovenija, ki je po njihovem mnenju še en primer, kako Janša trenutno stanje izrablja za podreditev javnega medija svojim lastnim interesom.

Protestniki so tako danes izrazili podporo novinarkam in novinarjem RTV, ki še vedno »kljubujejo tem napadom in se na vso moč trudijo opravljati svoje delo strokovno in nepristransko«. Svojo podporo so izrazili tudi v pismu, ki so ga naslovili na kolektiv RTV Slovenija.

Podporo pa so izrazili tudi Društvu novinarjev Slovenije, ki je predsednika vlade in ostale vladne predstavnike ponovno pozivalo, da prenehajo napadati in etiketirati novinarje, njihove goste, dopisnike in kar celotne oddaje RTV Slovenija, kar je naletelo na oster odziv predsednika vlade.