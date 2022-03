Manj je več

Ko so se včeraj novinarji informativnega programa Televizije Slovenija izrekali o dveh kandidatih za novega odgovornega urednika informativnega programa TVS, so nekdanjemu uredniku dopisništev TVS Mitji Preku namenili 80-odstotno podporo, kandidatki Jadranki Rebernik, ki so jo tja želeli inštalirati vojščaki Janeza Janše, pa komajda 20-odstotno. Novinarji so še pred oddajo svojega mnenja oba kandidata vprašali, ali bosta v primeru, da ne dobita večinske podpore, odstopila od kandidature, a jih je Rebernikova zavrnila, da bo vztrajala tudi v primeru, da ne dobi pozitivnega mnenja.