»Ruski federaciji sploh ne zaupamo, zato želimo imeti odgovornega mednarodnega posrednika,« je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Unian v Lvovu na zahodu Ukrajine dejal Podoljak. Potrdil je, da je ta konec tedna predviden tretji krog pogovorov med ukrajinsko in rusko delegacijo.

Pogovori bodo verjetno znova potekali v Belorusiji, ker ruska stran po njegovih besedah zavrača druge države posrednice. Pozneje bi lahko druge države, kot so Turčija, Madžarska ali Poljska, organizirale pogovore, je povedal Podoljak.

Ponovno je kritiziral vlogo, ki jo ima severna soseda v konfliktu. »Belorusija se uporablja kot odskočna deska za napade na naša mesta,« je izjavil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki povzema agencijo Unian.

Podoljak je ob tem poudaril, da Ukrajina ne bo izpolnila strogih ruskih zahtev. »Predsednik Volodimir Zelenski ne bo privolil v kompromise, ki bi na tak ali drugačen način omalovaževali naš boj, ki se danes bije v Ukrajini za njeno ozemeljsko celovitost in svobodo.«

Rusija je podcenila Zelenskega in Ukrajino ter precenila lastne možnosti

Glede dosedanjih pogovorov z rusko stranjo je dejal, da so potekali presenetljivo konstruktivno. Vendar dokončnega dokumenta o pogajanjih za zdaj še ni. Rusija je podcenila Zelenskega in Ukrajino ter precenila lastne možnosti, je poudaril.

V okviru drugega kroga pogovorov, na katerih si prizadevajo doseči prekinitev ognja, sta strani v četrtek dosegli dogovor o vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov.

A dan po pogovorih Kijev in Moskva drug drugemu očitata, da nasprotna stran ovira vzpostavljanje koridorjev za umik civilistov.

»Ukrajina je poslala vse potrebne zahteve mednarodnim organizacijam za oblikovanje posebnih koridorjev (...),« je danes povedala podpredsednica ukrajinske vlade Olga Stefanišina. »Ruska stran se žal s tem ni strinjala,« je dodala.

Rusko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da so glede koridorjev stopili v stik z Združenimi narodi. Namestnik zunanjega ministra Sergej Veršinin je pri tem opozoril na »destruktivnost dejanj ukrajinskih oblasti, ki so civilnemu prebivalstvu preprečile svoboden odhod na varna območja vzdolž humanitarnih koridorjev, ki jih je vzpostavila ruska stran,« so sporočili iz Moskve