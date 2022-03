Novinarji informativnega programa TVS, ki so se danes izrekali o obeh kandidatih, so sicer pozitivno mnenje dali nekdanjemu uredniku dopisništev TVS Preku. Dobil je 82,2-odstotno podporo, Rebernikova pa 21,8-odstotno. Seštevek obeh podpor je večji od 100 odstotkov, ker so upravičenci do izrekanja lahko dali podporo obema kandidatoma.

Novinarji so še pred oddajo svojega mnenja oba kandidata vprašali, ali bosta v primeru, da ne dobita večinske podpore, odstopila od kandidature. Prek je zagotovil, da bo to storil, Rebernikova pa je napovedala vztrajanje pri kandidaturi tudi v primeru, da ne dobi pozitivnega mnenja.

Odgovorne urednike programov po zakonu o Radioteleviziji Slovenija imenuje in razrešuje generalni direktor na predlog direktorja radia oziroma televizije. Mandat odgovornih urednikov je štiri leta.

Če direktor televizije predlaga v imenovanje generalnemu direktorju za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu, ima večina programskih delavcev v uredništvu pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o čemer obvestijo programski svet zavoda.

V tem primeru generalni direktor izbere kandidata po pridobitvi soglasja programskega sveta, ki mora najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu razpravljati in odločiti, ali da soglasje enemu, obema ali nobenemu od predlaganih kandidatov.