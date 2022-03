Sledil je sanjam in se vpisal na Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani – kljub temu da njegova mama ni bila preveč navdušena, saj je želela, da bi izbral bližnjo gimnazijo. »Ko sem usvojil osnovno znanje in predvsem dobro mero samozavesti za štedilnikom, sem se lotil prvih kulinaričnih kreacij, nato nadaljeval študij na višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem. Takrat sem 'čez noč' prevzel kuhanje nedeljskih kosil pri nas doma,« se spominja petindvajsetletnik.

Vsekakor, ob okusnih, aromatičnih, barvitih jedeh postanemo ljudje boljše volje, se sprostimo in postanemo bolj dojemljivi za dogajanje okoli sebe. Vsakemu moškemu bi svetoval, da občasno vendarle preseže zastarele stereotipe in družbene kriterije, poprime za kuhalnico in preseneti z doma pripravljeno in postreženo večerjo. Sporočila »vse je pod nadzorom, zmorem sam in trudim se« delajo čudeže…

Že od srednje šole sledim mantri vrhunskega ameriškega chefa Thomasa Kellerja, ki se v izvirniku glasi: »A recipe has no soul. You as the cook must bring soul to the recipe.« V prevodu zveni nekako takole: »Recept sam po sebi nima duše. Šele kuhar je tisti, ki mu vlije dušo.« To se pokaže vsakič, ko denimo dva kuharja sledita enakemu receptu, razpolagata z enakimi sestavinami, končni jedi pa sta povsem drugačnega okusa. H končnemu okusu prispevajo vonj, asociacije in spomini. Če se malo pošalim, mnogim je kljub trudu in številnim poskusom še vedno najboljša mamina oziroma očetova goveja juha.

Delo v kuhinji je zelo razgibano, včasih stresno. Starejši, bolj izkušeni kuharji prisegajo na resnico, da nisi pravi kuhar, vse dokler nimaš »kuharske tetovaže« oziroma bolje rečeno opekline ali ureznine. Po 12 urah dela v kuhinji in še dlje ti seveda pade koncentracija, obkrožen si z ognjem, vrelo juho, kot sekira nabrušenimi noži. Nekajkrat sem se konkretno porezal, tudi opekel, vendar k sreči brez hujših poškodb.

Se pa spomnim hecnega dogodka iz enega od hotelov, kjer sem delal pred leti. Zaradi flambiranja (ko jed prelijemo z žgano pijačo in jo prižgemo, da jo objame žareč plamen) se je nehote sprožil dimni alarm. V hotelu so ravno v tistem času gostili ekipe športnikov, ki so nastopali na takratnem evropskem prvenstvu v košarki. No, zaradi požarnega alarma so bili igralci primorani zapustiti sobe in celotno poslopje, trener pa jim je v tem vmesnem času organiziral dodatni kondicijski trening. Kaj naj rečem, to si štejem v čast…�

Jem zelo raznoliko hrano, največji poudarek dajem sezonskim, lokalnim živilom. V prostem času se najraje sprehodim skozi ljubljansko tržnico, kjer dobim med stojnicami svežega sadja in zelenjave vedno nove ideje in navdih za jedi. Zadnje čase se mi prileže predvsem bolj preprosta, kakovostna, lahka hrana, ki me najbolj napolni z energijo. Še posebej obožujem svežo morsko hrano, poleti se na domačih krožnikih pogosto znajde moj lasten ulov. Takrat je zadovoljstvo seveda toliko večje. Ob večerih, v dobri družbi si ob koščku dobrega staranega sira rad privoščim kozarec dobrega rdečega vina. Zelo cenim prosti čas, ki ga pa zelo pogosto namenim za razvajanje brbončic ljubljenih. Doma so nenasitni, ko pripravim domače raviole in vse oblike svežih testenin.

Res je, v oddaji bomo občasno gostili različne ljudi, ki naj za zdaj ostanejo skrivnost. Ti ne bodo nujno le slavna, pogosto pojavna imena z medijske scene, ampak tudi povsem običajni ljudje iz mojega zasebnega življenja, ki mi ogromno pomenijo in zaradi katerih sem danes to, kar sem. Namen oddaje je, da je sproščena, zabavna in navsezadnje poučna in življenjska.

V času epidemije sem se čez noč znašel doma, brez dela, saj so bile restavracije zaprte. Znašel sem se na čakanju na neke boljše čase. Nihče si verjetno takrat ni predstavljal, da bo tako dolgotrajno. Kot odgovoren moški pri hiši, skrben partner, ne nazadnje kot bodoči očka – ravno z dojenčkom na poti – sem se odločil, da ne bom sedel križem rok. Odločil sem se ustanoviti podjetje in v takratnih specifičnih, koronskih časih kuhati tam, kjer smo preživljali največ časa – doma. Z naročnikom sem se najprej dogovoril, uskladil, za kakšno priložnost gre: za romantično, snubitveno večerjo, manjše družinsko praznovanje, poslovni dogodek ali kaj drugega. S strankami se vedno dogovorim glede jedilnika, o morebitnih prehranskih alergijah, posebnih željah in vinski spremljavi. Z ekipo pričaramo intimno, varno kulinarično doživetje v udobju domačega doma. Pri tem poskrbim za vse – od nabave kakovostnih živil, predpriprave živil v profesionalni kuhinji, do zagotovitve inventarja, vrhunske postrežbe, udeležence pa med drugim zelo rad vključim v kuharski šov. Gostitelj se lahko medtem sprosti in posveti gostom. Na koncu večera pa mu ni treba skrbeti za to, kar ni zanemarljivo, kdo bo po večerji za seboj vse pospravil. Ker je kuhanje in vse, kar sodi zraven, moja strast. Upam, da mi bo z novo kuharsko oddajo uspelo navdušiti, opogumiti še kakšnega kuharja oziroma kuharico po srcu.