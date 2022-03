Slovenci, trenerja sta se za ekipo odločila po dopoldanskih skokih za trening, so bili namreč med mešanimi ekipami najboljši na zadnji tekmi svetovnega pokala v Willingenu in na olimpijskih igrah v Pekingu. Tokrat so največ točk zbrali v obeh serijah.

Varovanca in varovanki Roberta Hrgote in Zorana Zupančiča so imeli že po prvi seriji velikansko prednost več kot 50 točk. Kos, Zajc in Bogatajeva so bili v svojih skupinah najboljši, Križnarjeva je bila druga. Če bi bila tekma posamična, bi bila v vodstvu Kos in Bogatajeva, Zajc, ki mu sicer doskok ni najbolje uspel, in Križnarjeva bi bila prav tako povsem pri vrhu.

Že na polovici tekme je bilo jasno, da bi ga moral kdo izmed njih hudo polomiti, da se Slovenci ne bi veselili zmage. A napake ni bilo, čeprav so bili skoki nekoliko slabši kot v prvi seriji, so iz skoka v skok večali prednost pred najbližjim zasledovalcem, ki se je menjal. Že pred zadnjim skokom Zajca je bila prednost pred Norvežani 75,3 točke, že takrat je bilo jasno, da bodo upravičili vlogo glavnega favorita. A Zajc je s 132 metri za zaključek poskrbel še za daljavo dneva.

»Zelo sem vesel, da smo bili spet na stopničkah. Cel dan sem delal zelo lepe skoke, tudi ekipa je res odlično delovala, tako da smo si spet zaslužili zmago,« je bil po zmagi redkobeseden Zajc.

Tako Bogatajeva kot Zajc bi, če bi bila tekma posamična, zasedla drugo mesto, pri dekletih bi zmagala Nemka Katharina Athaus, pri fantih pa Avstrijec Stefan Kraft. Prav zmagovalec zadnjih dveh posamičnih tekem svetovnega pokala je v izenačenem boju Avstriji zagotovil drugo mesto, tretji so bili Norvežani, ki so za Avstrijci zaostali za vsega 0,8 točke, četrti pa Japonci.

»Super ekipno tekmovanje. Vseh osem skokov je zadostovalo na koncu za 75 točk prednosti. Mislim, da smo s tem potrdili tudi mešano zmago na olimpijskih igrah,« je po tekmi dejal Zupančič, ki je priložnost izkoristil še za dve stvari: »Včeraj nisem, pa bi danes rad čestital novi mladinski svetovni prvakinji Niki Prevc in podprvakinji Taji Bodlaj. Izražam pa tudi veliko razočaranje nad tem, da Planica ni prevzela tekmovanja za finale ženskega svetovnega pokala.«

Razumljivo zadovoljen je bil tudi Hrgota: »Za nami je odlična tekma. Vsi štirje so danes oddelali na zelo visoki ravni. Všeč mi je, da sta oba fanta opravila dva vrhunska skoka, sploh Timi. Želim si, da jutri na posamični tekmi nadaljujeta v tem ritmu, vemo pa, da so ostali fantje tudi močni. Res se veselim vikenda v Oslu in gremo v boj.«