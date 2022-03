Letošnje leto se je začelo grozljivo, in sicer s še enim nasilno končanim življenjem ženske. Opazne so težnje k ukinjanju vsebinske prioritete enakosti spolov. Nakopičene neenakosti na številnih področjih – trgu dela, zdravju in reproduktivnih pravic, starosti, neformalni oskrbi, politični moči in moči v procesih odločanja, prisotnost vojn in izbruh zadnje vojne, ki prinaša pogubo ne le tamkajšnjim ljudem, ampak ogroža Evropo in ves svet – vračajo vsebino 8. marca v njegovo aktivistično izhodišče.

Družbeno zavzemanje za pravice žensk je vselej potekalo v procesu demokratičnega delovanja od spodaj navzgor in ob spoštovanju dostojanstva vseh, zato je nanj vredno in nujno spomniti ob zavzemanju za skupnostne potrebe.

Aktiviral se je velik del družbe in volilnega telesa, ki je zaradi pandemije najbolj trpel: mladi in ženske – tiste zaposlene, ki so morale delati od doma in obenem skrbeti za šolanje otrok in oskrbo, tiste v kritično potrebnih poklicih v zdravstvu, šolstvu, trgovini, sociali, prekarke, ki so ostale brez dela, samohranilke, žrtve nasilja v družini. Izzivi pred nami, med drugim obnavljanje porušenega zaupanja ljudi v demokratične institucije, spopad s pandemijo, s prezadolženostjo, s podnebno krizo in z nakopičenimi neenakostmi so tako kompleksni in zahtevni, da se številne ženske združujemo in povezujemo v pobude in akcije za izboljšanje razmer.

V teh prelomnih trenutkih in napetih političnih okoliščinah od odločevalcev in odločevalk ter nosilcev in nosilk moči zahtevamo, da se dosledno zavzemajo za mir in mirno reševanje vseh družbenih konfliktov, za dostojno delo in odpravo ekonomske diskriminacije žensk, odpravo spolnih stereotipov, preprečevanje spolnega nasilja, dostopno spolno in reproduktivno zdravje in pravice, udejanjanje paritetne in participativne demokracije.

Da bi se naš glas bolje slišal, smo se povezale različne organizacije in kolektivi ter aktivne posameznice, ki opozarjamo na položaj žensk v družbi.

Čas je, da se glas žensk sliši in upošteva! Ne zgolj 8. marca, temveč vsak dan.

Na osvobojenem ozemlju so vse polnoletne ženske prvič dobile aktivno in pasivno volilno pravico pred osemdesetimi leti (17. maja 1942) z odlokom Izvršnega odbora Osvobodilne fronte slovenskega naroda, splošno volilno pravico po drugi svetovni vojni.

Ob 8. marcu v supervolilnem letu zato pozivamo vse ženske, da ne pozabimo na to težko pridobljeno pravico. Da to pravico izkoristimo. Da se udeležimo volitev in da poskrbimo, da se sliši naš glas. Da se informirano in premišljeno še naprej borimo za pravice žensk v vsej naši raznolikosti.

V torek, 8. marca, bomo ob 16.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani predstavile položaj žensk v Sloveniji in predlagane zahteve. 24. aprila pa bomo odšle na volitve in poskrbele, da bomo slišane in upoštevane.

Vse ženske, ki ste za mir, enakost in vladavino ljudstva, vabimo, da se nam pridružite v torek, 8. marca na shodu žensk in 24. aprila na volitvah.

Organizacije in kolektivi:

Društvo Iskra

Ženski lobi Slovenije

Sindikat Mladi plus

Transparency International Slovenia

Društvo Parada ponosa

Legebitra

Zavod TransAkcija

Inštitut za delavske študije

Društvo Endozavest

Forum za enakopraven razvoj

Slovensko sociološko društvo

Uredništvo spol.si

ŠtuDŠŠ - Študentske domove študentkam in študentom

Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi

Focus

Festival Deuje babe (C.M.A.K. Cerkno)

Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje

Rezistenca

Študentska fronta

Sindikat upokojencev Slovenije

