Ženske danes in jutri v Lenzerheideju

Svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske se bo danes in jutri nadaljeval v Lenzerheideju. Iz slovenskega tabora so sporočili, da v Švici na današnjem superveleslalomu (ob 10. uri) ne bo nastopila Ilka Štuhec, uradnega razloga pa niso sporočili niti iz njenega tabora niti panožne zveze. V tej sezoni so na superveleslalomih pokazale Italijanke, saj Federica Brignone, Elena Curtoni in Sofia Goggia zasedajo prve tri mesta, osamljena Slovenka na današnji tekmi Maruša Ferk Saioni pa je s 16 točkami na 42. mestu. Več obetov bodo imele Slovenke na jutrišnjem veleslalomu (prva proga ob 10. uri, druga ob 13.30), kjer bo nastopila kar peterica, in sicer Meta Hrovat, Ana Bucik, Andreja Slokar, Tina Robnik in Neja Dvornik. Favoritinja za zmago bo najboljša veleslalomistka sezone in olimpijska prvakinja v tej disciplini Švedinja Sara Hector. Na vseh preostalih osmih tekmah svetovnega pokala pa bo potekal zanimiv boj za skupno zmago, saj Američanka Mikaela Shiffrin in Slovakinja Petra Vlhova vstopata v zaključek točkovno povsem izenačeni.