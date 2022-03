Mobilnik galaxy s22 ultra predstavlja vrh piramide letošnje Samsungove serije galaxy s22. Mobilnik je opremljen z vsem najboljšim, kar podjetje ta hip ponuja pri (nepregibnih) mobilnikih, od vrstnikov galaxy s22 in s22+ pa poleg nekaterih tehničnih nadgradenj odstopa predvsem po videzu in funkcionalnosti. Že na prvi pogled je uporabniku jasno, da omenjeni telefoni v resnici ne sodijo v isto kategorijo, ko izpod ultrine brade potegnemo še pisalo s pen, pa postane povsem jasno, da gre pri tem mobilniku v resnici za preporod kultne Samsungove serije mobilnikov galaxy note pod novim imenom.

Galaxy note 22 oziroma galaxy s22 ultra, kot so se ga odločili poimenovati, oblikovno sledi tradiciji mobilnikov note. Naprava je velika, z diagonalo 17,27 centimetra (6,8 palca), s ploskim podbradjem in temenom ter zaobljenim zaslonom in hrbtiščem. Vpadljiva je tudi hrbtna kamera, ki ne stoji na nikakršni ploščadi, temveč vsak objektiv neposredno in zase raste iz hrbtišča. Na videz kar simpatično, čeprav morda malo spominja na oči kakšnega pajka. Kljub velikosti naprava v srednje veliki dlani sedi udobno, so pa dimenzije kar velik zalogaj za manjše dlani. Tudi plitvi žepi znajo biti izziv. Občutek premijskega in izredno odpornega stekla gorilla glass victus+ na hrbtni in prednji strani zaslona je prijeten, na testni različici z belim hrbtiščem pa nismo zaznali niti pretiranih sledi prstnih odtisov.

Naprava ima zelo lep AMOLED-zaslon z ločljivostjo 3088×1440 oziroma gostoto 500 pik na palec (ppi) in dinamičnim osveževanjem zaslona z izrednim razponom od 1 do 120 hercev. Velike dimenzije zaslona so pomembne, saj mora ponujati dovolj prostora za pisanje, ko iz mobilnika privlečemo pisalo. To je odzivno in med pisanjem po zaslonu deluje prepričljivo in dodelano. Predvsem gre izpostaviti možnost sprotnega samodejnega pretvarjanja pisanega besedila v tiskano. To zelo prepričljivo deluje tudi v slovenščini, z vsemi šumniki vred. Začuda zna pravilno pretvoriti tudi naše krace. Kapo dol! Pozabiti ne gre niti na uporabo pisala v funkciji daljinskega sprožilca za kamere. Zelo priročno za »gasilske slike«.

Zmerni napredek na področju kamer Mobilnik ima sredi čela zaslona enojno kamero z ločljivostjo 40 milijonov pik (MP) in štiri hrbtne kamere. Glavna širokokotna ima ločljivost 108 MP, ultraširokokotna 12 MP, teleobjektiv z 10 MP in trikratno optično povečavo ter še teleobjektiv z 10 MP in 10-kratno optično povečavo. Slednji omogoča tudi 100-kratno digitalno povečavo, a so rezultati bolj za zabavo kot kaj zares koristnega. Na splošno so letošnje kamere v primerjavi z lansko ultro bolj v duhu zmernega napredka. Še najbolj se ta kaže na področju fotografije v temi in portretnega načina. Slednji domnevno bolje loči fotografirano osebo od ozadja in natančneje zazna lase. Poudarek na natančneje, saj smo tako s prednjo kot zadnjo še naprej opazili glajenje nekaterih las, kot bi šlo za ozadje. Nič usodnega. Sebki so odlični z obema kamerama. Dobri so tudi ponoči. Pohvaliti gre tudi splošno nočno fotografijo, ki, kot vselej, najbolje učinkuje ob mirujočih kadrih. Tudi po daljšem obdobju uporabe pa menimo, da ima Huaweijev preklopnik p50 pocket boljši dinamični razpon. Ampak tu gre res za podrobnosti. V dobrih svetlobnih pogojih se ultra odlično znajde tudi med snemanjem videov. Predvsem do ločljivosti 4K. Obstaja tudi možnost 8K-snemanja, a pri vsega 24 sličicah na sekundo. Pri takšni frekvenci se človek vpraša, čemu sploh. Nekaj težav smo med snemanjem opazili tudi v slabši svetlobi. Nič usodnega, le računati gre s kakšno težavo pri umirjanju. So pa v ekstremni temi, ko je komaj kaj svetlobe, videoposnetki zato še vedno zelo svetli. Z nekaj šuma na sliki gre kljub temu računati, še posebno ob hitrem premikanju.