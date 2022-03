Nekdanja Huaweijeva znamka Honor je ta teden na sejmu mobilne telefonije v Barceloni predstavila nova telefona magic4 in magic4 pro. Oba imata velika zaslona z diagonalo 17,3 centimetra (6,8 palca), ki sta ukrivljena ob straneh, in vrhunski procesor snapdragon 8 gen1, je pa različica pro opremljena z več dobrotami. Začenši z boljšim OLED-zaslonom, ki podpira prilagodljivo osveževanje slike od 1 do 120 hercev (Hz), odvisno od dogajanja na zaslonu. Boljša je tudi mobulacija svetilnosti, zato naj bi bilo pri nižji svetilnosti manj utripanja zaslona.

Pri mobilniku magic4 pro ima na levi strani čela zaslona dvojno kamero. Ena ima ločljivost 12 milijonov pik (MP), medtem ko je druga TOF 3D globinska in pomaga pri prepoznavi obraza. Na hrbtni strani pri pro modelu najdemo štiri objektive. Glavni širokokotni in ultraširokokotni imata ločljivost 50 MP. Družbo jima dela periskopski teleobjektiv s 3,5-kratno optično povečavo in ločljivostjo 64 MP. Zadnji objektiv četverice je tudi tu TOF 3D. Različica magic4 ponuja dokaj podobno, le da je na prednji strani zgolj enojna kamera sredi čela zaslona, TOF 3D tipalo pa je odpadlo tudi na hrbtni strani. Poleg tega so 64-MP teleobjektiv zamenjali z 8-MP teleobjektivom in 5-kratno optično povečavo.