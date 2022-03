Zadnji zgodovinski zapisnik partije

Bilo je veličastno. Ob petju himne smo čakali njega. On ve, da nas mora malo držati v napetosti in jo stopnjevati do točke, ko se že začnemo spraševati, kaj se dogaja. Potem je prišel. V maskirni uniformi. Lasat in zaskrbljen. Ja, to je bil naš vodja. Naš veliki vodja. Naš predsednik. Začelo se je zadnje zasedanje naše partije.