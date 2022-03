Kavčič, ki je bil Graševa poročna priča, Grašo pa njegova, ko se je poročil s Flavijo, je zdaj odgovoril na kritike na račun torte. Kot je razkril, so Grašo, Hana in njuni poročni gosti jedli dobrote, kakršne so jedli najvišji predstavniki Evropske unije. Kavčič ni pripravil celotnega menija, je pa poskrbel za aperitiv, prvo jed, glavno jed in torto.

Kot je povedal za RTL, je bila torta, ki je bila tarča komentarjev, rezervna torta, ki ni bila okrašena, saj sta bili poleg nje še dve: »Ta torta je moja ideja in jo pripravljam že več kot deset let. Narejena je iz mleka, čokolade in lahkega biskvita. Vsem je bila všeč in veliko gostov je želelo še en kos. Najpomembnejše pa je, da je bila to torta, ki sta jo želela onadva in je v njunem slogu – odlična, z druge strani pa prizemljena.« Kavčič in Grašo sta se spoznala leta 1997, ko je Grašo na priporočilo svojih staršev prvič obiskal Kavčičevo restavracijo na gradu Zemono. Nato jo je obiskal še velikokrat, tudi v družbi svoje tedanje partnerice Danijele Martinović, s katero je Kavčič še vedno v stiku. »Ostajam prijatelj z njim in z njo,« je dejal. Misterij preproste torte je tako zdaj rešen, kako bo ime otroku, ki ga pričakujeta Grašo in Hana, pa še ne. Znano je le to, da bosta na začetku julija dobila deklico, kar je ženin razkril na poroki.