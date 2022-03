Kot ljubljenec predsednika ima na televiziji seveda tudi vrsto drugih oddaj, na malih zaslonih pa je tako veliko, da je leta 2019 prišel v Guinnessovo knjigo rekordov kot voditelj, ki je bil v obdobju enega tedna največ časa na televiziji, in sicer kar 25 ur, 53 minut in 57 sekund.

Dan pred invazijo na Ukrajino, 23. februarja, je Evropska unija sankcionirala Solovjeva in mu prepovedala vstop v države Evropske unije, sredstva, ki jih ima v kateri od držav EU, pa so bila zamrznjena. Solovjev je tako ostal brez dveh luksuznih vil v Italiji, jezo pa je stresel kar v svoji oddaji. »Kupil sem ju, plačal nore davke, vse to sem naredil. In nenadoma nekdo sprejme odločitev, da je ta novinar zdaj na seznamu sankcioniranih. In to vpliva neposredno na vas. Počakajte malo! Rekli ste, da je v Evropi lastnina svetinja,« se je razburil. In se retorično vprašal: »Zakaj? Zato, ker ste Rus.« Kako bo govoril čez deset let, ni mogoče napovedati, vendar pa o tem, da redno spreminja svoje mnenje, pričajo njegove pretekle izjave. Tako je še leta 2008 na primer trdil, da bi bil tisti, ki bi začel vojno med Rusijo in Ukrajino, kriminalec, šest let pozneje pa je napad na Krim že zagovarjal.