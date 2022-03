Nekaj optimizma ta čas opravičujejo nekatera spodbudna znamenja. Vzemimo kot primer krhanje odnosov med Putinom in ožjo politično elito, pa tudi med njim in oligarhi, ki so doslej marljivo in ob asistenci Zahoda prali naropani denar v zahodnih metropolah in davčnih oazah. Oligarhi počasi spoznavajo, da jim Putin ne jamči več za status, kot so ga imeli doslej. Mislim, da interes po razvijanju prijateljskih odnosov z Rusijo ostaja dejstvo, res pa je, da je agresija na Ukrajino prinesla neki nov moment. Sam sem prepričan, da bo na koncu sklenjen kompromis, v skladu s katerim bo Ukrajina na neki način dobila podobno vlogo, kot jo igra Finska, torej vlogo tamponske cone med Evropo in evrazijsko Rusijo. Mladina