Potem ko je zadnja sezona poskrbela za razburljivo dogajanje – prvi naslov svetovnega prvaka je osvojil Francoz Fabio Quartararo, na dirkališča se je po enajstih mesecih odsotnosti zaradi poškodb vrnil Marc Marquez, od motociklistične karavane pa se je poslovil legendarni Italijan Valentino Rossi – tudi prihajajoča sezona obeta nepredvidljive dirke. »Poglejte samo, koliko svetovnih prvakov iz različnih razredov bo dirkalo. In kakovost novincev. Vznemirljivo bo,« se je slikovito izrazil Herve Poncharal, lastnik ekipe Tech3 KTM. Kar 14 dirkačev, ki bodo vozili v novi sezoni, je že osvojilo naslov svetovnega prvaka v enem izmed razredov. Skupaj jih imajo 24. S skupno zmago v razredu moto GP se lahko pohvalijo Quartararo, Marquez in Joan Mir. Prva dirka nove sezone, sledilo jih bo še dvajset, bo že v nedeljo za veliko nagrado Katarja.

Krog favoritov za naslov svetovnega prvaka ni tako širok. Lanski Fabio Quartararo v novo sezono vstopa precej slabe volje. Na dirkališču Mandalika v Indoneziji, kje so moštva februarja opravila tridnevna testiranja, na svoji yamahi YZR-M1 še zdaleč ni razvil hitrosti, ki jo je pričakoval. »Imamo, kar imamo. Pričakoval sem, da bo končna hitrost motorja za sezono 2022 višja, je pa povsem enaka kot lani,« se je pridušal. Quartarara so preostali dirkači na testiranjih na Mandaliki redno prehitevali na ravninskih delih, zato se boji, da bo moral precej bolj tvegati v zavojih, če bo želel držati korak z njimi. »To pa pomeni, da obstaja precej večja verjetnost napak in odstopov,« je razburjeno pojasnil 22-letni Francoz, a hkrati dodal, da se vseeno počuti sposobnega ubraniti naslov svetovnega prvaka.

Visokoleteče cilje ima drugouvrščeni iz lanske sezone Francesco Bagnaia, ki ga mnogi vidijo celo kot prvega favorita. Italijan na ducatiju je po prvi zmagi v karieri na VN Aragonije septembra lani zbral še tri zmage in tretje mesto ter bi bržkone slavil naslov svetovnega prvaka, če ne bi naredil velike napake na VN Emilije - Romanje v Misanu in odstopil. »Imamo dvojni cilj – naslov svetovnega prvaka in konstruktorskega. Pripravljeni smo na novo sezono. Visoka pričakovanja me ne bremenijo, temveč me samo podžigajo,« je samozavesten 25-letni Italijan. Izjemno motiviran bo osemkratni svetovni prvak Marc Marquez (Honda), saj si na vsak način želi ujeti Valentina Rossija, ki je bil najboljši na svetu devetkrat. Če bo Španec dobro začel sezono in se redno uvrščal med prvo peterico, potem zna biti v odločilnih dirkah, na katerih je vedno blestel, še kako nevaren. »Po vseh težavah, ki sem jih imel, je jasno, da v prvem delu sezone še ne bom stoodstotno pripravljen. A to ne pomeni, da se ne bom boril za zmage. Iskreno pa se ne vidim kot eden od favoritov za naslov svetovnega prvaka,« je pojasnil Marc Marquez.

Čeprav je bila sezona 2021 zanj razočaranje, saj ni dobil niti ene dirke, ne gre odpisati niti svetovnega prvaka leta 2020 Joana Mira (Suzuki). Španec je bil navsezadnje lani šestkrat na stopničkah, v skupnem seštevku pa tretji, kar ni potešilo njegovih apetitov, ki so najvišji možni, zato bo izredno motiviran, da se vrne na sam vrh. »V sezoni 2020 je bilo čudno slaviti naslov svetovnega prvaka ob praznih tribunah. Do končne zmage bi rad prišel pred navijači. Naredil bom vse, da mi to uspe že letos.«