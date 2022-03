v medijskih objavah sem zasledil, da zelo selektivno sprejemate nove člane v svojo stranko, ki je med drugim tudi povsem nova stranka v slovenskem prostoru. To je po svoje razumljivo, da se vam v članstvo stranke ne pritihotapijo razni podtaknjenci in konvertiti. To je O.K. Ne razumem pa, da ste povsem nedosegljivi po spletu, namreč nimate niti svoje spletne strani za vzpostavljanje stika z vami. Z vašo stranko se sploh ne da vzpostaviti kontakta, niti po pošti, medtem ko so druge stranke dosegljive z enim klikom. Ni mi jasno, zakaj kot stranka intelektualcev do potencialnih volilcev delujete tako nedostopno in s tem tudi neinteligentno? Ali nimate nobenega svetovalca za stike z javnostjo, kot ga ima že vsako gasilsko društvo?

Če ste mogoče priključeni samo na FB (facebook), je to vaša strategija, ki pa vam nikakor ne zagotavlja prepoznavnosti, dostopnosti in odprtosti, tudi twitter ni neka opcija. Zdaj smo pa pri bistvu. Vi kot stranka Gibanje svoboda ste dobesedno čez noč motivirali neverjetno število potencialnih privržencev (volilcev?), po drugi strani pa ste nedostopni. Zapirate se v neki zaprti krog. Radi bi zmagali na volitvah, pa ste popolnoma nedosegljivi. Oprostite, to je povsem nerazumljivo in vprašam vas, kaj je narobe, saj ste vendar intelektualci. Ali ne razumete, da ste stopili v javni prostor, kar pomeni, da morate tudi delovati javno?

Slovenija je dobesedno lačna neke nove politične in družbene opcije, ki bo dala ljudem vizijo in zagon za njihovo prihodnost. To, kar današnja vladajoča politika predstavlja v slovenskem prostoru, pa je podobno navadnemu gostilniškemu »kšeftanju«, kdor da več, ta dobi. Ljudje so naveličani tega, zato ste vi kot nova stranka dali ljudem neko upanje za spremembe (na boljše?). Pokažite že končno svoj obraz, tudi kakšen javni nastop vam ne bi škodil, ker bodo sicer ljudje začeli dvomiti o vas.

P. S.: Ta moj poziv vaši stranki naj ne zveni, da bi se rad včlanil, ker mi tega ni treba, ker tudi do zdaj nisem bil član nobene stranke. To, spoštovani Golob, razumite kot poziv, da začnete končno delovati proaktivno in in javno, ker april je zelo blizu.

Gorazd Cuznar, Črnomelj