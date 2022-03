Po reprezentančnem premoru klube v ligi ABA čaka konec rednega dela letošnje sezone. Od slovenskih predstavnikov si bo Cedevita Olimpija poskušala izboriti čim boljše izhodišče pred končnico, medtem ko se Krka želi izogniti zadnjemu mestu, ki pomeni izpad v 2. ligo ABA. V 21. krogu jo v tem pogledu čaka morda odločilen boj, saj v Novo mesto prihaja Split, ki je do zdaj prav tako zbral le tri zmage. Zadar na 12. mestu je že pri šestih. Ljubljančani bodo danes gostovali pri Mornarju.

Trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac se je reprezentančnega premora veselil, saj je dobil priložnost, da dvigne fizično pripravljenost nekaterih posameznikov. Hkrati je tudi upal, da se bodo nosilci Jaka Blažič, Zoran Dragić in Edo Murić po kvalifikacijah za svetovno prvenstvo vrnili prešerne volje, a se to ni zgodilo. Poraza proti Finski sta na trojici gotovo pustila posledice, hkrati je bil opazen tudi padec strelskih form. Zmaji so sicer v vseh tekmovanjih v nizu osmih zaporednih zmag, tekma z Mornarjem pa je pomembna v lovu na četrto mesto, ki na dodatnih tekmah za uvrstitev v polfinale lige ABA prinaša prednost domačega parketa. »Gostovanja v Baru so vedno zahtevna. Mornar ima kakovostno zasedbo, ki igra hitro košarko. Z dobro obrambo moramo ustaviti njihove najboljše strelce in protinapade, če želimo računati na zmago. Ne bo lahko, a smo zdravi in zelo samozavestni,« sporoča trener Olimpije Jurica Golemac.

Zdi se, da Krka dodatnim kvalifikacijam za obstanek v ligi ABA ne more več uiti. A med zadnjim in predzadnjim mestom je gromozanska razlika, saj zadnje pomeni neposreden izpad v 2. ligo ABA. Novomeščani se mu bodo želeli na vsak način izogniti, tekma s Splitom pa je zato za njih tekma sezone. Prvi cilj je tako zmaga, drugi pa zmaga z več kot desetimi točkami razlike, za kolikor so izgubili na gostovanju. V tem primeru bi bili v prednosti, če bi obe moštvi imeli na koncu enako razmerje zmag in porazov. »Za obe moštvi je to zelo pomembna tekma. Na njej bo treba dati svoj maksimum, ne pričakujem pa, da bo odločala strelska forma. Naš ključ bodo obramba, energija, volja, želja in s tem bomo morali premagati Split. Morali bomo biti skozi vso tekmo zelo odločni in zbrani. Odločale bodo malenkosti. Pomembna bo vsaka žoga, vsaka podaja, vsak trenutek. Ustaviti moramo njihove najboljše strelce, še zlasti Shannona Shorterja, ki je velik porabnik žog,« pravi trener Krke Dalibor Damjanović, ki še ne ve natančno, na katere igralce vse bo lahko računal.

Liga ABA, 21. krog, danes ob 16. uri: Mornar – Olimpija, ob 19. uri: Zadar – Budućnost, jutri ob 12. uri: Mega – Igokea, ob 16.30: Cibona – Borac, ob 18.30: Partizan – Crvena zvezda, ob 20.30: Krka – Split, ponedeljek ob 17. uri: S. centar – FMP.