Solzivec zvezda večera Žaljivke, leteče pesti, solzivec. Nujne sestavine za tipičen večer v dolenjski gostilni. Zlasti konec tedna. Srboriteži lokalnih policistov niso pustili na cedilu niti prejšnji vikend. V spremstvu vodnikov službenih psov so se v večjem številu najprej v petek odzvali na prijavo množičnega pretepa v črnomeljskem lokalu. Najbolj goreča kršitelja, kakor so ju opisali v poročilu medijem, se kar nista in nista hotela umiriti, zato so policisti uporabili solzivec in telesno silo, da so ju vklenili. Šestindvajsetletnik je med postopkom za krajši čas izgubil zavest, a ne zaradi dejanj policije, temveč zaradi močne opitosti, je ocenil zdravnik. Solzivec pa so večer pozneje v pretepu v Krškem, ki je eskaliral iz besednega dvoboja, uporabili kar kršitelji sami. Pele so pesti, skupil jo je tudi avto. Težave v drugem lokalu pa so imeli zaradi možakarja, ki je otipaval natakarico. Ko ga je lastnik opozoril na nedostojno vedenje, je nesramnežev kolega goste na terasi začel škropiti z – uganili ste! – solzivcem. A to še ni vse. Ko je natakarica, ki smo jo spoznali na začetku zgodbe, enemu od gostov na stranišču pomagala izpirati oči, je to njegovo dekle tako zelo razkurilo, da se je spravila nanjo in je morala na koncu tudi sama poiskati zdravniško pomoč.

Tepel bi se s policisti Izjemno neolikan je bil tudi 18-letnik s Štajerskega, ki je v koprski trgovini kradel, obenem pa še žalil in zmerjal zaposlene. Najstnik, ki so ga policisti kmalu našli, je bil opit. Med postopkom se je spravil tudi nanje, jim obljubljal, da se bo vrnil v trgovino, se postavil v borbeni položaj in policiste vabil k pretepu. Ti izziva niso sprejeli, ampak so ga obvladali in pridržali.

Streljal v semafor Če smo prejšnji teden pisali o kraji zgornjega dela semaforja v Brdih, pa tokrat poročamo o streljanju v dva. V Podsredi sta semaforja, postavljena zaradi del na cesti, tako razjezila neznanega storilca, da je z neznanim orožjem večkrat ustrelil vanju. Zakaj, za vraga, mu pot ovirata še sredi noči?

Zapor za iztegnjeno dlan S petimi dnevi zapora in plačilom trinajst evrov sodnih stroškov je sodišče kaznovalo 28-letnega Hrvata, ker je beračil pred trgovino. V državni proračun mora vrniti tudi na nezakonit način pridobljen denar, celih enajst evrov. »Kriv je, da je pred vrati z odprto dlanjo leve roke mimoidočim govoril, kako je lačen in da naj se ga usmilijo. S tem je kršil javni red in mir,« je bil jasen sodnik. Peter se na sodišču ni pojavil, postopek so izpeljali brez njegove prisotnosti. Nedolgo tega so pri južnih sosedih poročali o še enem podobnem primeru – 55-letnega Rajka so zaradi beračenja po domovih obsodili na pogojno kazen leto dni zapora. Ker je bil lačen, so mu v eni hiši dali deset, v drugi dvajset, v tretji pa 30 kun. Nagrabljenih osem evrov je moral vrniti, na srečo pa se ga je sodnica usmilila pri plačilu sodnih stroškov. Zaradi slabega premoženjskega stanja ga je teh oprostila.