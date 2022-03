Oblasti medtem niso razkrile, kdo je prijavil shode in ob kateri priložnosti.

Opozicijska stranka Jabloko je sicer ostro kritizirala rusko invazijo na Ukrajino in napovedala organizacijo protestnega pohoda v Moskvi. Nasprotnike vojne v Ukrajini so pozvali, naj svoje nasprotovanje objavijo na družbenih omrežjih in organizirajo peticije.

Po poročanju neodvisnega spletnega portala Meduza so se oglasili tudi podporniki tega, kar Kremelj imenuje »posebna vojaška operacija« v Ukrajini.

V Moskvi so zaradi pandemije že dolgo prepovedane demonstracije. Kljub temu so ljudje v preteklih dneh v več deset ruskih mestih protestirali proti vojni v Ukrajini, čeprav so jim grozile aretacije, visoke kazni in policijsko nasilje. Do zdaj je bilo zaradi protestov pridržanih že več tisoč ljudi.