Učinki trka na Luno naj bi bili po napovedih znanstvenikov majhni. Del rakete naj bi izdolbel majhen krater in ustvaril dimnik prahu, zaradi česar znanstveniki upajo, da bodo v prihodnjih dneh ali tednih trk lahko potrdili.

Del rakete so znanstveniki z Zemlje prvič opazili že marca 2015. Sprva so menili, da del rakete pripada podjetju SpaceX Elona Muska, nato pa so izrazili prepričanje, da pripada Kitajski. Kitajska te obtožbe zanika in trdi, da je njihova raketa ponovno vstopila v Zemljino ozračje in zgorela.

»Sledenje vesoljskim odpadkom pogosto zahteva detektivsko delo,« je pojasnil astronom in podatkovni znanstvenik Bill Gray. Dodal je, da oznake rakete ni mogoče videti, zaradi česar morajo ugotoviti njeno identiteto tako, da sledijo njeni poti nazaj skozi vesolje. Nato orbito rakete primerjajo z datumi in lokacijami izstrelitev in trajektoriji raket.

Preiskovalno delo otežujejo nekatere vesoljske misije, kot so kitajske, ki svojih poti ne objavljajo. Zato Gray ostaja prepričan, da je Kitajska pomešala sledenje dveh delov rakete in poudarja, da je »99,9-odstotno prepričan, da gre za kitajsko raketo 5-T1«.

Sicer Evropska vesoljska agencija ocenjuje, da je zdaj v vesolju 36.500 različnih kosov vesoljskega odpada, večjih od deset centimetrov.