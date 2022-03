Kot so v četrtek sporočili iz ameriškega tehnološkega velikana Google, so v svoji navigacijski storitvi Google Maps začasno onemogočili dodajanje mnenj uporabnikov o restavracijah, hotelih in podobnih lokacijah na območju Rusije, Belorusije in Ukrajine. Google je obenem v Rusiji prenehal prodajati spletne oglase.

Pri spletnem turističnem portalu Tripadvisor so se odločili, da bodo blokirali ocene restavracij, hotelov ali drugih lokacij, ki se bodo osredotočale na rusko invazijo na Ukrajino in ne na izkušnjo s podjetjem.

Obe storitvi sta postali tarči aktivistov, ki s pomočjo spletnih recenzij ruskim državljanom posredujejo informacije o vojni v Ukrajini, ki se razlikujejo od uradno posredovanih informacij Kremlja.

Ameriška družba Airbnb, ki upravlja istoimensko platformo za kratkoročno oddajanje nepremičnin, je v luči ruskega napada na Ukrajino ustavila svoje poslovne aktivnosti v Rusiji in Belorusiji, pa je danes preko twitterja sporočil izvršni direktor družbe Airbnb Brian Chesky.

Nekateri uporabniki so medtem na platformi sicer začeli najemati nastanitvene obrate v Ukrajini, kljub temu, da tja ne nameravajo oditi, s čimer želijo finančno pomagati tamkajšnjim ponudnikom nastanitev, je prek twitterja še sporočil Chesky.

Ameriški Intel, ki velja za enega največjih proizvajalcev čipov na svetu, se je prav tako pridružil podjetjem, ki zaradi napada na Ukrajino prekinjajo vezi z Rusijo in Belorusijo. Danes so namreč napovedali ustavitev vseh svojih pošiljk v omenjeni državi.

Prodajo izdelkov in storitev v Rusiji je danes napovedal tudi ameriški tehnološki velikan Microsoft, vendar poteze ni podrobneje predstavil. Kot je v svojem blogu zapisal Microsoftov predsednik Brad Smith, je Microsoft od začetka vojne tudi večkrat ukrepal proti ruskim kibernetskim napadom na ukrajinske vladne, informacijske in finančne organizacije.

Za ustavitev dobave svojih izdelkov v Rusijo se je odločil tudi japonski proizvajalec elektronike Panasonic. Kot so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass pojasnili v družbi, je ustavitev dobave posledica gospodarskih in logističnih težav. Prodaja njihov izdelkov se bo v Rusiji za zdaj nadaljevala, pri tem Panasonic ne ve, kdaj se bo uvoz izdelkov lahko nadaljeval.

Prekinitev sodelovanja z rusko letalsko družbo Aeroflot sta danes napovedala dva največja ponudnika programske opreme za rezervacije potovanj ameriški Sabre in španski Amadeus IT.

Družba Sabre je sporočila, da je prekinila distribucijsko pogodbo z družbo Aeroflot in da bo iz svojega globalnega distribucijskega sistema, ki se uporablja po vsem svetu, takoj odstranila vsebino letov ruskega letalskega prevoznika. V družbi Amadeus IT pa so napovedali, da bodo ustavili vse novonačrtovane komercialne projekte v Rusiji.

Medtem pa iz Rusije prihajajo poročila o delni nedostopnosti spletnih strani, kot je Facebook, in medijskih portalov Deutsche Welle, BBC v ruskem jeziku in Meduza. Iz neodvisnega medija Meduza so sporočili, da njihova spletna stran ni na voljo »nekaterim njihovim uporabnikom«, in dodali, da od ruskih oblasti niso prejeli informacij o morebitni blokadi.