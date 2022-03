Priročnik za pridne punce

Ko smo že mislili, bili skoraj prepričani, da enakopravnost, dobrobit in pravice za vse čakajo za naslednjim ovinkom, smo doumeli svojo zmoto. Neenakosti se namreč poglabljajo. Tudi med ženskami in moškimi. In tako počasi, a vztrajno tonemo. Novim globalnim normam naproti. Oziroma nazaj k starim, ki naj bi jih že bili pokopali. Mednje sodi tudi Priročnik za pridne punce.