Vse narobe

Najprej protesti, nato poraz – to je bila vest na naslovnici, ki je pospremila tekmo s Španijo, tedaj evropsko prvakinjo v košarki, odigrano ob otvoritvi težko pričakovane arene v Stožicah. Namesto veselja nad pridobitvijo obup in razočaranje. Od tedaj se stalno in neizprosno pisanje o tem, kako je v Ljubljani vse narobe, nadaljuje z iskanjem samih napačnih odločitev, zgrešenih projektov, gradenj in ureditev. Uprizarjanje stalne negotovosti, ki vzbuja nemir z izražanjem dvoma o vsakršnem dejanju in vsakem dosežku, pogubno vpliva na javnost, ki zato postaja vse bolj alergična na vsakršne spremembe ali pobude v mestu.