Letos naj bi prvič v zgodovini filme pohvalili tudi običajni gledalci prek Twitterja, po drugi strani naj bi osem podelitev preselili v predprogram in jih na televizijskih ekranih ne bomo videli. Menda bodo skrajšali tudi patetične izjave dobitnikov. Bomo videli, kako jim bo uspelo. Mimogrede, posebne nagrade bodo letos podelili legendarnim filmskim delavcem: švedski igralki Liv Ullman, superzvezdniku Samuelu L. Jacksonu in legendarni komedijantki, igralki ter režiserki Elaine May. Za prispevek k zagovarjanju pravičnosti in človekovih pravic so humanitarno nagrado namenili tudi velikemu zvezdniku Dannyju Gloverju. Verjetno veste, da je največji favorit vestern izvrstne novozelandske režiserke Jane Campion, ki je za film Klavir iz leta 1993 že dobila serijo nominacij in tudi oskarja za najboljši originalni scenarij.

Moč psa, 12 nominacij The Power of the Dog je nastal v produkciji Netflixa, po romanu Thomasa Savagea iz leta 1967. A bolj kot vestern ali neovestern je film v režiji in produkciji Jane Campion, ki je roman Moč psa tudi priredila, moderen triler, v katerem briljira karizmatični angleški igralec Benedict Cumberbatch. V zgodbi, ki se dogaja pred kakšnimi sto leti na velikem ranču v Montani, so Cumberbatchu v pomoč prav tako izvrstni ameriška igralca Kirsten Dunst in Jesse Plemons ter mlad avstralski up Kodi Smit-McPhee. Film je nominiran za najboljši film, najboljšo režijo, najboljšega igralca (Cumberbatch), najboljšo žensko stransko vlogo (Kirsten Dunst) in najboljšo moško stransko vlogo (Plemons in Smit-McPhee). Campionova je nominirana tudi kot scenaristka, Jonny Greenowod (Radiohead) za filmsko glasbo, v igri pa so tudi za zvok, produkcijo, kamero in montažo. Več skoraj ne gre, kritiki pa so si edini, da gre za film, ki ga je treba videti vsaj dvakrat. Mimogrede, film je dobil že na desetine nagrad, recimo januarja je med sedmimi nominacijami dobil tri zlate globuse: za film, režijo in moško stransko vlogo (Smit-McPhee).

Peščeni planet, 10 nominacij Dune je po filmu Davida Lyncha iz leta 1984 drugo delo, ki se naslanja na roman Franka Herberta iz leta 1965. Gre za epsko znanstvenofantastično zgodbo o planetu, ki je bogat z rudnino, potrebno za medzvezdna potovanja. Režiser Denis Villeneuve je imel v rokah 165 milijonov dolarjev in kopico največjih zvezdnikov: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem… Nominirani so za najboljši film, scenarij, kamero, posebne efekte, masko, kostume, montažo, produkcijo, zvok in glasbo.

Belfast, 7 nominacij Angleška črno-bela drama Kennetha Branagha (producent, scenarist in režiser) o dogodkih konec šestdesetih let na Irskem je nekaj nagrad že dobila, nekaj pa jih še pričakuje. Močna igralska ekipa (Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan, Josie Walker…), izvrstna glasba in sodelovanje velikega Vana Morrisona, ki je zapel nekaj skladb, nakazujejo sedem oskarjev: za najboljši film, režijo, stransko moško (Ciarán Hinds) in žensko vlogo (Judi Dench), scenarij, glasbo, skladbo in zvok.

Zgodba z zahodne strani, 7 nominacij Pravijo, da je West Side Story danes celo bolj aktualna, kot je bila leta 1957, ko je prišla na broadwajske deske, ali leta 1961, ko je bila prvič predvajana na filmskih platnih. Režije se je lotil Steven Spielberg, za adaptacijo zgodbe je poskrbel Tony Kuschner, igrajo pa Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Rachel Zegler in celo Rita Moreno iz prve verzije filma o dveh tolpah. Zgodba z zahodne strani je nominirana za najboljši film, najboljšo režijo, žensko stransko vlogo, zvok, produkcijo, kamero in kostumografijo.

Kralj Richard, 6 nominacij King Richard ni zgodba o angleškem kralju, temveč gre za filmski portret očeta teniških sester Williams. Richarda Williamsa, sicer tudi trenerja legendarnih sester Serene (Demi Singleton) in Venus (Saniyya Sidney), v filmu upodablja igralec Will Smith, režijo je imel v rokah Reinaldo Marcus Green, scenarij pa je napisal Zach Baylin. Nominirani so za najboljši film, glavno moško vlogo, žensko stransko vlogo, scenarij, skladbo in montažo. Podobno kot še nekateri filmi letos nagrade nujno potrebujejo, saj so trenutno v velikih finančnih težavah – vložili so 50 milijonov dolarjev, zaslužili 35.

Ne glej gor, 4 nominacije Netflixova uspešnica Don't Look Up, ki jo je napisal in posnel Adam McKay, je sicer skrit favorit velike prireditve 27. marca. Netflix je zapravil kar 75 milijonov dolarjev, a je v igralsko ekipo pritegnil same zvezde: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Rob Morgan, Jonah Hill, Ron Perlman, Ariana Grande, Cate Blanchett, Meryl Streep… Apokaliptična črna komedija, še posebej prirejena za zadnje čase našega planeta, ima možnosti v štirih velikih kategorijah: za najboljši film, scenarij, glasbo in montažo.

Drive My Car, 4 nominacije Japonski film Doraibu mai kā ima tudi na naših platnih zgolj angleški prevod. Gre za prirejen scenarij po kratki zgodbi Harukija Murakamija, ki ga je napisal kar sam režiser Ryusuke Hamaguchi in zanj lani dobil nagrado v Cannesu. V glavnih vlogah sta Hidetoshi Nishijima in Tōko Miura. Zgodba govori o dramskem režiserju in igralcu s tragično preteklostjo, ki mu v novem poslu dodelijo osebno šoferko. Japonska drama je prvi favorit za tujejezičnega oskarja, za najboljši film, najboljšo režijo in adaptiran scenarij.

Ulica nočnih mor, 4 nominacije Tudi novi film genialnega Gullierma del Tora ima strašno filmsko ekipo in za zdaj v dvoranah tudi konkretne rdeče številke. Vložili so 60 milijonov dolarjev, zaslužili šele polovico tega. Draga je bila predvsem igralska ekipa: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman, David Strathairn… Nightmare Alley, v originalu, je sicer drugi film po kriminalki ameriškega pisatelja Williama Greshama, prvi je bil posnet leta 1947. Nominacije? Za najboljši film, produkcijo, fotografijo in kostumografijo.

Mračna hči, 3 nominacije The Lost Daughter je film ali kar projekt scenaristke in režiserke (sicer tudi igralke) Maggie Gyllenhaal. Posnet je po romanu neprekosljive Elene Ferrante La figlia oscura iz leta 2006. Septembra je film na Beneškem festivalu dobil nagrado za scenarij in v isti kategoriji si obeta tudi oskarja. Premiera filma je bila decembra v ZDA, od 31. decembra pa ga je mogoče videti na Netflixovem kanalu. Težka psihološka drama je nominirana tudi v kategoriji za najboljšo žensko glavno vlogo (Olivia Coleman) in za žensko stransko vlogo (Jessie Buckley).