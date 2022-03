Deset zapovedi za varstvo gozda

Ko dandanes na vsakem koraku slišimo, kako je treba skrbno ravnati z naravo, moramo vedeti, da to ni nekaj novega, da so že več kot stoletje nazaj razmišljali podobno. Od pametovanj do dejanj pa je v današnjih časih, ko je pomemben le dobiček, ko vse preveč skrbimo le za danes, premalo pa razmišljamo o jutri, kar dolga pot. Temu primerno je tudi ravnanje z našim naravnim bogastvom gozdom, ki je vse prej kot zgledno.