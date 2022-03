Gorazd Kovačič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije: Janša ščuva volilno bazo proti profesorjem in intelektualcem

Ob stavki šolnikov so za 9. marec stavko napovedali tudi zaposleni na univerzah in v drugih visokošolskih zavodih. Univerzitetni profesorji in preostali zaposleni so ogorčeni nad omalovažujočim odnosom vlade do njihovega položaja. Očitno je, da skuša Janez Janša v družbo zabiti kline, da bi jo razcepil.