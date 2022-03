Boris Dežulović: Vrnitev atomske bombe

V tem času pred točno dvema letoma – z nelagodjem se boste spomnili te epizode – je svet zadelo najbolj nesmiselno pomanjkanje v vsej gospodarski zgodovini človeštva: iz trgovin, supermarketov, trgovinskih centrov in velikanskih veleprodajnih skladišč od Kanade do Japonske je izginil ves – toaletni papir. Vsekakor bomo vnukom enkrat morali pojasniti, zakaj smo na začetku svetovne pandemije koronavirusa leta 2020 pred zapiranjem mest in celih držav v karanteno svoje kopalnice, shrambe in garaže spremenili v skladišča papirja za brisanje riti. »Kaj točno ste mislili, česa ste se pravzaprav bali?« vas bodo vprašali vnuki, mi pa bomo zardeli, gledali v tla, si nameščali v ušesa slušne aparate in se pretvarjali, da ne slišimo.