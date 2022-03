Kot mlad športni profesionalec je živel pravljično življenje. Sam je to obdobje primerjal z življenjem v video igrici. »Lahko sem samo kliknil in pred vrati je stal najnovejši športni avtomobil. In sploh me ni zanimalo, koliko bom moral za to plačati. Danes sem srečen, da je ta čas minil. Ko sem bil star 18, 19 let, sem bil namreč zaslepljen z bliščem sveta, ki je bil zame nekaj popolnoma novega. V tem svetu se je vse vrtelo okoli denarja, glamurja in zlata,« je povedal v enem od intervjujev pred kratkim. Mogoče je prav to prispevalo k temu, da je ustanovil sklad, s katerim pomaga otrokom v Afriki. Motivacija, da je tako osebno angažiran, pa ima zagotovo temelje tudi v njegovi osebni življenjski zgodbi. V Nemčijo je namreč prišel z družino, ki je zbežala pred vojno v Bosni. Neven dobro ve, kaj pomeni pomagati ljudem v stiski, zato je tudi prepričan, da je dolžnost vsakega, tudi njegova, pomagati drugim. »Ni pomembno, od kod si prišel, pomembno je, da se boriš. Najpomembneje pa je, da se ne boriš zgolj zase, ampak za skupnost,« je poudaril pred kratkim. Kot že nekajkrat prej, bo Neven tudi letos preživel svoj letni oddih v Etiopiji, kjer njegov sklad gradi vodnjake. »Brez vode ni zdravja, brez zdravja ni izobraževanja, brez izobrazbe ni prihodnosti. Vsi otroci morajo imeti prihodnost,« je prepričan.