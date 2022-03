Devetnajstletna humanitarka

V današnjem času se sliši skorajda neverjetno, toda mlada študentka Tamara Misirlić ima eno samo željo, to pa je, da bi pomagala tistim, ki pomoč potrebujejo, da bi prebrodili težave in zaživeli človeka vredno življenje. Tamara je do zdaj pomagala prenoviti enajst hiš za najbolj ogrožene družine, poleg tega je naredila vse, kar je lahko, da po njeni zaslugi 50 družin boljše živi. Njen zadnji projekt, ki ga v teh dneh končuje, je prenova hiške v gorski vasici 20 kilometrov od srbskega kraja Vranje. No, hiške… To je prej podrtija, v kateri živita Miodrag Jović in njegova hčerka Aleksandra. »Zelo sem srečna. Hvala Tamari in vsem, ki pomagajo. Nikoli v življenju nisem imela svoje sobe,« je vsa iz sebe Aleksandra, ki je povedala, da so hišo zgradili pred 20 leti, a nikoli niso imeli dovolj denarja, da bi uredili vsaj eno sobo. Zdaj jim na tla polagajo laminat, stene so prebarvane, prihaja pohištvo. Vse skupaj se je začelo pred dvema letoma, takrat, ko se je začela tudi korona. Takrat je Tamara obiskala deklico Angelo, ki je na planini v porušeni hiši živela sama z materjo: »Njena zgodba me je zelo prizadela. Najprej sem jima pomagala sama, kasneje pa so se pridružili še prijatelji in začelo se je. Grozno, kaj vse sem videla! Številni otroci so prvič v življenju dobili igračke, boljšo hrano, ruševine so postale varen dom. Zame je to neprecenljivo, srečna sem, ker jim lahko pomagam.« Od četrtega leta Tamara trenira karate in na tekmovanjih je zbrala že 300 medalj. Zdaj je brucka na dveh fakultetah, za ekonomijo in pravo. In njen cilj: da bi osrečila več družin, kot je prejela medalj.