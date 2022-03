Tudi Xueli je odraščala v sirotišnici, kjer so ji dali ime Xue Li – Xue pomeni sneg, Li pa prelepa. Ko je Xueli dopolnila tri leta, so jo posvojili in odšla je z novo mamo na Nizozemsko. Nova mama je rekla, da deklici niso mogli dati lepšega imena, in ga je ohranila, saj je želela ohraniti vez z dekličinimi kitajskimi koreninami. Ko je deklica dopolnila 11 let, je njeno mamo oblikovalka iz Hongkonga prosila, naj deklici dovoli, da nastopi kot manekenka za kolekcijo oblačil, poimenovano »Popolna nepopolnost«. Potem se je začelo. Kmalu so jo poklicali na neko drugo snemanje v London, njena fotografija je bila objavljena v modni reviji Vogue. To je bilo leta 2019, danes pa se mlada manekenka že zaveda uspeha. Kot znana osebnost si je zastavila nalogo, da bo ljudi seznanila z boleznijo, zaradi katere je njen vid zgolj 10-odstoten. Pogosto ima, ko je prižganih veliko reflektorjev, težave tudi na snemanjih, saj je zanjo neposredna svetloba zelo moteča. Toda, kot pravi sama, so naročniki izjemno uvidevni in se ji v celoti prilagajajo. »Zdi se mi, da je zanje vendarle najpomembneje, da se dobro počutim, in to je lepo,« je povedala nasmejana mlada manekenka.