Bližje, kot bi si mislili

Vrnitev v domovino je vedno očarljiva. »O, sredi Ljubljane imamo protest proti napadu na Ukrajino. Kako lepo.« Izrazi solidarnosti s prebivalci, ki jim tanki, letala, rakete in ladje podirajo svet, v katerem so živeli. Civilna družba je hitro našla moč in upor. Super. Ampak kje so politiki, ki artikulirajo držo države glede konflikta? Med publiko. Redki. Hm.