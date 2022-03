Tekmovanje za najboljše zimske športnike invalide sledi olimpijskim igram na istih prizoriščih. Slavnostno odprtje na osrednjem stadionu v Pekingu je postreglo s standardnim protokolom teh velikih športnih tekmovanj, prihodom vseh sodelujočih ekip, pa prisegami športnikov in sodnikov, na stadionu je zaplapolala paraolimpijska zastava, seveda pa so prižgali tudi paraolimpijski ogenj, potem ko je bakla v zadnjih dneh obiskala tudi vsa tri tekmovalna prizorišča iger.

Slovensko zastavo je na stadion prinesel Jernej Slivnik, edini aktivni slovenski udeleženec na igrah. Skupno je sicer na igrah, potem ko so zaradi vojne v Ukrajini izključili Rusijo in Belorusijo, 564 športnikov, natanko toliko, kot jih je bilo na prejšnjih igrah v Južni Koreji, prihajajo pa iz 46 držav.

Igre je uradno odprl kitajski predsednik Xi Jinping, predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons pa je v nagovoru poleg spodbude športnikom invalidom poudaril še mirovno sporočilo zaradi aktualnih dogodkov v Ukrajini.

»Naše 21. stoletje je čas za dialog in diplomacijo, ne pa za vojno in sovraštvo. Tu se bodo športniki iz 46 držav borili eden ob drugem, ne eden proti drugemu. Prek športa moramo pokazati človečnost in največje vrednote za miren in vključujoč svet,« je dejal predsednik krovne športne zveze.

Vse večji pa je tudi delež športnic, tokrat jih bo tekmovalo 138, pet več kot na prejšnjih igrah v Pyeongchangu 2018. Najštevilčnejšo delegacijo ima sicer gostiteljica Kitajska s 96 športniki, Američani jim imajo v Pekingu 65. Na seznamu držav udeleženk zimskih izvedb iger so tudi tri novinke, Izrael, Portoriko in Azerbajdžan.

»Še veliko dela nas čaka, da bomo dosegli enakost spolov. Toda v zadnjih 20 letih se je število udeleženk močno povečalo, tako da gremo v pravo smer,« je o tej temi dejal Parsons.

Na slavnostnem mimohodu pa je veliko simpatij in navdušenja požela ukrajinska delegacija, ki je imela veliko težav, da je zaradi vojne v državi sploh prišla na igre.

Kot je zapisala nemška tiskovna agencija dpa, je predsednik tamkajšnjega paraolimpijskega komiteja Valerij Suškevič poudaril, da je pravi čudež, da so v Pekingu, saj so nekateri tekmovalci bežali pred tanki in bombami, a je prisotnost reprezentance dokaz, da je Ukrajina še živa.

Med 5. in 12. marcem, ko bodo potekala tekmovanja, igre se bodo s slovesnostjo sicer končale naslednjo nedeljo, 13. marca, bodo skupno podelili 78 kompletov medalj; 39 v moški konkurenci, 35 v ženski, štiri tekme pa so v mešani konkurenci. Na igrah tekmujejo v šestih športnih panogah, alpskem smučanju, smučarskem teku, biatlonu, deskanju, hokeju ter curlingu.

Tako kot na nedavno končanih zimskih olimpijskih igrah so tudi tu tri prizorišča: osrednje ledeno v Pekingu ter pomožni nordijsko in alpsko središče Yanqing in Zhangjiakou. Peking pa se je, podobno kot v olimpijsko zgodovino, zdaj vpisal še v paraolimpijsko kot prvo prizorišče z zimskimi (2022) in poletnimi igrami (2008).

Slovenski delež bo, tako kot na nekaj zadnjih igrah, majhen, z zgolj enim tekmovalcem. Tudi po uspehih so zimske izvedbe iger za Slovence precej skromnejše kot poletne, saj je doslej edino medaljo leta 1984 v alpskem smučanju osvojil Franc Komar.

A Slivnik ima kljub le 21 letom že paraolimpijske izkušnje, saj je tekmoval že v Pyeongchangu, poleg tega pa je v tej sezoni na SP na Norveškem osvojil četrto in sedmo mesto. Nastopa na alpskih prizoriščih v Zhangjiakou ga čakata 10. in 12. februarja, tekmoval bo v kategoriji sedečih smučarjev v veleslalomu in slalomu.