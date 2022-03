Tekmovanje za najboljše zimske športnike invalide sledi olimpijskim igram na istih prizoriščih. Slavnostno odprtje na osrednjem stadionu v Pekingu je postreglo s standardnim protokolom teh velikih športnih tekmovanj, prihodom vseh sodelujočih ekip, pa prisegami športnikov in sodnikov, na stadionu je zaplapolala paraolimpijska zastava, seveda pa so prižgali tudi paraolimpijski ogenj, potem ko je bakla v zadnjih dneh obiskala tudi vsa tri tekmovalna prizorišča iger.

Slovensko zastavo je na stadion prinesel Jernej Slivnik, edini aktivni slovenski udeleženec na igrah. Skupno je sicer na igrah, potem ko so zaradi vojne v Ukrajini izključili Rusijo in Belorusijo, 564 športnikov, natanko toliko, kot jih je bilo na prejšnjih igrah v Južni Koreji, prihajajo pa iz 46 držav.

Igre je uradno odprl kitajski predsednik Xi Jinping, predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons pa je v nagovoru poleg spodbude športnikom invalidom poudaril še mirovno sporočilo zaradi aktualnih dogodkov v Ukrajini.

Med 5. in 12. marcem, ko bodo potekala tekmovanja, igre se bodo s slovesnostjo sicer končale naslednjo nedeljo, 13. marca, bodo skupno podelili 78 kompletov medalj; 39 v moški konkurenci, 35 v ženski, štiri tekme pa so v mešani konkurenci. Na igrah tekmujejo v šestih športnih panogah, alpskem smučanju, smučarskem teku, biatlonu, deskanju, hokeju ter curlingu.

Tako kot na nedavno končanih zimskih olimpijskih igrah so tudi tu tri prizorišča: osrednje ledeno v Pekingu ter pomožni nordijsko in alpsko središče Yanqing in Zhangjiakou.