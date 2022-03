Zaradi sankcij proti Rusiji v luči napada na Ukrajino, zaradi katerih je grozil nenaden velik odliv sredstev, je bilo poslovanje Sberbank v Sloveniji od ponedeljka do srede zjutraj omejeno le na kartično poslovanje, dvigi in plačila pa so bili mogoči le v višini 400 evrov dnevno. V tem času je v okviru mehanizma za reševanje bank v evrskem območju Sberbank banke prevzela NLB. Z njenim vstopom v lastništvo so se nato v sredo sprostile vse omejitve za poslovanje.

Prvi mož NLB Blaž Brodnjak je v današnji predstavitvi vlagateljem povedal, da je NLB v tem standardiziranem procesu prepoznala priložnost. Kot je spomnil, so dobesedno v pol delovnega dneva pripravili verodostojno zavezujočo ponudbo, ki je bila sprejeta.

Za nakup odšteli 5,11 milijona evrov Cena za 100 odstotkov delnic je dosegla 5,11 milijona evrov. Pri tem je bila po Brodnjakovih besedah pomembna tudi kapitalska in likvidnostna moč skupine NLB, pomagalo pa je tudi, da so imeli v banki izkušnje z nedavno integracijo bank v Srbiji in Črni gori in s tem vsa potrebna orodja za hitro izvedbo potrebnih postopkov. Prvi mož NLB je zatrdil, da so v zelo kratkem času stabilizirali poslovanje prevzete banke, v četrtek pa so sporočili tudi, da jo bodo ob spremembi zunanje podobe preimenovali v N banko. Ime bo začasno, in sicer do integracije banke v NLB. Kot je danes dejal Brodnjak, takšen proces običajno traja 12 do 18 mesecev. Sberbank po njegovem prepričanju strateško sodi v skupino NLB. Kot pravi, gre za banko, ki je bila sicer nekoliko premajhna za res konkurenčen nastop na trgu, je pa delovala zelo premišljeno in ima dobro razporeditev portfeljev med prebivalstvom in podjetji.

Brodnjak: 'Win-win' tako za NLB kot Sberbank V NLB so prepričani, da obstajajo vsi strateški in finančni razlogi za ta prevzem in da je banka komplementarna njihovemu delovanju. Predstavlja tudi priložnost za konsolidacijo na domačem trgu in je »zelo zanimiv dodatek k poslovanju«. V prevzemu Brodnjak vidi tudi dobro podlago za nadaljnje prevzeme v regiji, takoj ko bo na voljo kakšna priložnost. »Zelo smo veseli, da smo pokazali odgovornost, odločnost in prožnost kot sistemska bančna institucija,« je še dejal Brodnjak in dodal, da so na ta način s sredstvi banke, ne države, prispevali k stabilizaciji finančnega sistema. »Čeprav nam razlogi za tak potek dogodkov niso bili všeč, je izid 'win-win' tako za NLB kot Sberbank banko,« je ocenil.