V evrskih državah se je v mesečni primerjavi januarja prodaja neživilskih izdelkov v povprečju povišala za 0,2 odstotka in v EU za en odstotek. Prodaja hrane, pijač in tobačnih izdelkov je v območju evra ostala stabilna, medtem ko je v EU narasla za 0,2 odstotka. Prodaja pogonskih goriv je v območju z evrov nazadovala za 1,3 odstotka, v EU pa za 1,1 odstotka.

Med državami članicami, za katere je Eurostat imel podatke, se je obseg trgovine na drobno januarja na mesečni ravni najbolj povečal za Poljskem (+5,9 odstotka), v Luksemburgu (+4,2 odstotka) in na Danskem (+3,7 odstotka). Na drugi strani se je najbolj zmanjšal v Sloveniji (-4,6 odstotka), na Portugalskem (-2,8 odstotka) in v Litvi (-2,5 odstotka).

V območju evra se je v letni primerjavi prodaja neživilskih izdelkov okrepila za 14,8 odstotka in pogonskih goriv za 12,7 odstotka. Medtem je prodaja hrane, pijač in tobačnih izdelkov upadla za 1,7 odstotka. V celotni uniji je prodaja neživilskih izdelkov in pogonskih goriv narasla za 15,3 oz. 11,1 odstotka, medtem ko se je prodaja hrane, pijač in tobačnih izdelkov skrčila za 1,3 odstotka.

Največje medletne rasti so evropski statistiki v zadnjem mesecu lani izračunali v Sloveniji (+32,3 odstotka), na Poljskem (+19,5 odstotka) in v Litvi (+18,2 odstotka). Edini padec so zaznali na Finskem (-2,4 odstotka).