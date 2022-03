Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je napovedal, da bi države, ki bodo energetsko izrabljale premog kot alternativo ruskemu plinu, lahko to počele skladno z evropskimi podnebnimi cilji, je njegove besede povzel bruseljski spletni portal Politico.eu. »V tej situaciji ni tabujev,« je bil jasen Timmermans.

EU in številne njene članice so namreč pred časom močno podprle uporabo zemeljskega plina kot odskočno desko za izhod iz premoga, ki velja za najmanj okolju prijazno fosilno gorivo, in korak proti obnovljivim virom energije. Pred le mesecem dni je Evropska komisija zemeljski plin opredelila kot prehodno trajnostno naložbo v okviru taksonomije - sistema označevanja trajnostnih naložb, ki je pomemben vodnik za vlagatelje, a na prostovoljni osnovi.

Timmermans: Stvari so se spremenile »Stvari so se spremenile. Pred tednom dni se je zgodil velik zasuk v zgodovini, zato se moramo na te zgodovinske spremembe odzvati,« je dejal podpredsednik Evropske komisije, pristojen za zeleni dogovor. Kot je pojasnil, bi lahko države, ki so v vmesnem času do prehoda na obnovljive vire energije nameravala uporabljati zemeljski plin, lahko zdaj namesto tega uporabljale premog in potem takoj prešle na obnovljive vire energije, s čimer bi še vedno dosegle cilje podnebne politike.