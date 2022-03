Obsojamo ponarejanje zgodovine, njeno zlorabo in uporabo selektivne zgodovinske argumentacije za opravičevanje vojne politike in agresije na suvereno in mednarodno priznano državo Ukrajino.

Zloraba zgodovine v politične namene je pred desetletji vodila v tragične vojne na ozemlju bivše Jugoslavije. Zato opozarjamo na nevarnost manipulacije s preteklostjo za razpihovanje sovraštva, ustvarjanja vojn, razčlovečenje sovražnikov in opravičevanje vojnih zločinov.

Zgodovina je svobodna in avtonomna znanstvena disciplina, ki služi raziskovanju in razumevanju procesov preteklosti. Zgodovina ne sme služiti legitimiranju katerihkoli posamičnih nacionalnih aspiracij in ozemeljskih pretenzij.

Vstajamo v obrambo svoje discipline! Pozivamo vse politike, tako v svojih državah, kot relevantne politike na mednarodnem prizorišču, da vodijo odgovorno politiko spominjanja in poučevanja zgodovine, da prenehajo zlorabljati preteklost in se ne zanašajo na zgodovinarje, intelektualce in interesne skupine, ki podžigajo nacionalistične strasti in sovražni govor za uresničevanje lastnih interesov.

Dvigamo glas v obrambo svojega poklica in neovirane pravice do življenja in uveljavljanja vseh individualnih in kolektivnih identitet, v tem trenutku pa predvsem ukrajinske identitete in svobode državljanov Ukrajine.