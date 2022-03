Glede na objavo na Ljubljanski borzi so z dobičkom poslovali vsi poslovni odseki skupine. Najbolj so k rasti dobička prispevali odseki premoženje zaradi razmeroma ugodnega škodnega dogajanja v Sloveniji, pozavarovanje zaradi boljših rezultatov tega segmenta ob nižjih škodah ter pokojninsko zavarovanje in upravljanje premoženja zaradi uspešne prodaje. Ugodna so bila tudi gibanja finančnih trgov v letu 2021, so nanizali v skupini.

Rast dobička je tudi posledica celoletne vključitve življenjske zavarovalnice Vita, s čimer se je Zavarovalna skupina Sava utrdila kot druga največja ponudnica življenjskih zavarovanj na slovenskem trgu, so dodali.

Skupina je lani zbrala 729,9 milijona evrov kosmatih premij, kar je 7,4 odstotka več kot v predhodnem letu. Rast kosmatih premij izvira predvsem iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (+40,0 odstotka) zaradi prevzema Vite v letu 2020, obseg zbrane premije pa je skupina povečala tudi s pozavarovanjem (+5,0 odstotka) ter premoženjskimi in življenjskimi zavarovanji v tujini (+4,9 oz. +2,8 odstotka). Skupina je za 5,1 odstotka povečala tudi kosmate premije, zbrane na slovenskem trgu. Čisti odhodki za škode so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 4,2 odstotka na 408,8 milijona evrov.