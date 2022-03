Ekipa iz San Francisca, ki na tekmi ni nikoli vodila, je poskrbela za zanimivo končnico, potem ko so gostje šest minut in pol pred koncem izenačili na 104:104. Takrat pa sta na sceno stopila Spencer Dinwiddie in Dončić ter z 11 koši poskrbela za vodstvo s 115:106 ter mirnejše nadaljevanje.

Dorian Finney-Smith je za Dallas dosegel 18 točk, Dinwiddie 17. V vrstah Golden Statea je bil s 23 točkami najbolj razpoložen Jordan Poole, Stephen Curry, ki v zadnjem delu ni dosegel koša, pa jih je dal 21.